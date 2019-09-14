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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
14.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘İsrail Trump’ı dinliyor’ iddiası'

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‘İsrail Trump’ı dinliyor’ iddiası'

Amerikan Politico sitesi üç eski üst düzey ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde İsrail istihbaratının Trump ve ekibini hassas cihazlarla dinlediğini öne sürdü. İsrail iddiayı yalanladı. Trump da ona inandığını söyledi. 

İSRAİL gelecek salı düzenlenecek kritik genel seçimlere hazırlanırken, bu ülke istihbaratının ABD hükümetinin kalbi Beyaz Saray’ı dinlediği öne sürüldü. Amerikan Politico yayın organındaki habere göre İsrail istihbaratı bu faaliyet için son iki yıldır Beyaz Saray ve ABD’nin başkenti Washington çevresindeki hassas cihazları kullanıyor.              STINGRAY ADLI AYGIT Politico’nun üç eski üst düzey ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington’da tespit edilen ve piyasada “Stingray” olarak da bilinen cihazlar, çevredeki cep telefonlarının kime ait olduğunu tespit ediyor ve bu telefonlardan yapılan arama kayıtlarını da topluyor. Hücresel baz istasyonlarını taklit eden bu minyatür aygıtlar, cep telefonlarının lokasyon ve kimlik bilgilerine erişebiliyor. Aynı zamanda görüşme ve veri içeriklerini de elde edebiliyorlar. Buna göre söz konusu cihazlar, ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey ekibinin telefonlarını dinlemek amacıyla konuldu.BAZILARI TESPİT EDİLMİŞABD yönetiminin bu konuda İsrail’e herhangi bir tepki vermediğine dikkati çekilen haberde, Trump’ın Beyaz Saray güvenlik protokollerine uymayarak arkadaşları ve sırdaşları ile güvenli olmayan cep telefonları ile konuştuğu iddia edildi. 2018’de ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı bazı testlerde söz konusu cihazların bir kısmı tespit edilmiş. Politico’ya konuşan eski bir üst düzey istihbarat yetkilisi, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), tespit edilen cihazlar üzerinde yaptığı incelemede İsrailli ajanların izine rastladığını açıkladı. Yetkili, “Bundan İsrail’in sorumlu olduğu oldukça açıktı” ifadelerini de kullandı.Politico’nun haberine İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, “ABD’de herhangi bir istihbarat faaliyetine girişmeme konusunda İsrail hükümetinin uzun vadeli taahhüdü ve talimatı bulunmaktadır. Bu talimat istisnasız uygulanıyor” denildi. ABD Başkanı Trump da “Bunun doğru olduğuna inanmıyorum, ama her şey mümkün” dedi.  

11 EYLÜL ANMA FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

ABD Başkanı Trump’ın eşi Melania ile birlikte 11 Eylül terör saldırısı kurbanlarını andığı fotoğrafı Twitter’da paylaşımına bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi. Fotoğrafta çift, Pennsylvania eyaletindeki Flight 93 National Memorial anıtında arkaları dönük halde saygı duruşunda bulunuyor. Ancak Melania Trump’ın pardösüsündeki dikişler bir gökdelene çarpan uçağa benzetilince bu görsel, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, bu benzetmelere tepki göstererek, söylenenlerin ‘anlamsız’ olduğunu belirtti. Fotoğraf, 11 Eylül 2018’de çiftin anıtı ziyareti sırasında çekilmiş. Melania Trump’ın tartışmalara konu olan pardösüsü lacivert renkli ve ‘Herve Pierre’ marka. 

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