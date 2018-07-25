İsrail, Suriye’nin savaş uçağını düşürdü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİsrail, Suriye’nin savaş uçağını düşürdü
GeriDünya İsrail, Suriye’nin savaş uçağını düşürdü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
25.07.2018 - 01:11, Son Güncelleme:

İsrail, Suriye’nin savaş uçağını düşürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsrail, Suriye’nin savaş uçağını düşürdü

İSRAİL ordusu, ülkenin hava sahasına giren bir Suriye saldırı jetinin salı günü vurulduğu açıkladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ronen Manelis, düşürülen uçağın Rus yapımı Sukhoi 22 ya da 24 tipi savaş jeti olduğunu ve uçağın Suriye’nin Golan Tepeleri’nin güneyine düştüğünü aktardı. Sözcü Manelis, uçağın bir süre gözetim altında tutulduğunu, İsrail hava sahasına girdikten yaklaşık 2 kilometre sonra iki adet Patriot füzesi ile düşürüldüğünü kaydetti. Öte yandan, İsrail Hava Kuvvetleri, Rus yapımı bir Suriye savaş uçağını 1985 yılından bu yana ikinci kez vurdu.

ÜST DÜZEY ALARM
Suriye’nin İsrail sınırına yakın bölgelerde dün sabah saatlerinden beri Esad rejimi güçleri ile muhalifler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı ve rejime ait hava güçlerinin bölgedeki hareketliliğinde yoğunluk olduğu ifade edilen açıklamada, “İsrail ordusu üst düzey alarmdadır ve 1974 Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması’nın ihlaline gerekli karşılığı vermeye devam edecektir” denildi. Suriye tarafından yapılan açıklamada, Hama yakınlarındaki T4 hava üssünden havalanan iki jetten birinin Suriye hava sınırları içinde saldırı hazırlığındayken İsrail tarafından vurulduğu belirtildi. Açıklamada, pilotların akıbetiyle ilgili bir ifade ise yer almadı. Suriye’nin Golan Tepeleri, 1967 yılından bu yana İsrail’in işgali altında.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’ye F-35 satışına askı kararı

Kazanınca yerli kaybedince göçmen

İsrail, Suriye’nin savaş uçağını düşürdü

Çavuşoğlu'ndan Rumlara doğalgaz uyarısı