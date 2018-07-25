İsrail, Suriye’nin savaş uçağını düşürdü
İSRAİL ordusu, ülkenin hava sahasına giren bir Suriye saldırı jetinin salı günü vurulduğu açıkladı.
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ronen Manelis, düşürülen uçağın Rus yapımı Sukhoi 22 ya da 24 tipi savaş jeti olduğunu ve uçağın Suriye’nin Golan Tepeleri’nin güneyine düştüğünü aktardı. Sözcü Manelis, uçağın bir süre gözetim altında tutulduğunu, İsrail hava sahasına girdikten yaklaşık 2 kilometre sonra iki adet Patriot füzesi ile düşürüldüğünü kaydetti. Öte yandan, İsrail Hava Kuvvetleri, Rus yapımı bir Suriye savaş uçağını 1985 yılından bu yana ikinci kez vurdu.
ÜST DÜZEY ALARM
Suriye’nin İsrail sınırına yakın bölgelerde dün sabah saatlerinden beri Esad rejimi güçleri ile muhalifler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı ve rejime ait hava güçlerinin bölgedeki hareketliliğinde yoğunluk olduğu ifade edilen açıklamada, “İsrail ordusu üst düzey alarmdadır ve 1974 Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması’nın ihlaline gerekli karşılığı vermeye devam edecektir” denildi. Suriye tarafından yapılan açıklamada, Hama yakınlarındaki T4 hava üssünden havalanan iki jetten birinin Suriye hava sınırları içinde saldırı hazırlığındayken İsrail tarafından vurulduğu belirtildi. Açıklamada, pilotların akıbetiyle ilgili bir ifade ise yer almadı. Suriye’nin Golan Tepeleri, 1967 yılından bu yana İsrail’in işgali altında.
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