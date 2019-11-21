İsrail, Suriye’deki hedefleri bombaladı
İSRAİL ordusu, Suriye’nin çeşitli bölgelerindeki konuşlu İran ve Suriye ordusuna ait onlarca askeri hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurdu.
Saldırılar salıyı çarşambaya bağlayan gece meydana geldi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Suriye ordusu ve bu ülkede konuşlu İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü’nün onlarca askeri hedefini vurduğunu belirtti. Adraee, savaş uçaklarının füze rampaları, askeri komutanlıklar, askeri üsler ve silah depolarını vurduğuna vurgu yaparak, söz konusu hava saldırılarının önceki gün Suriye’den atılan dört rokete karşılık olarak yapıldığını kaydetti. Suriye resmi haber ajansı SANA, saldırıda iki sivilin öldüğünü açıkladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda dördü Suriyeli 11 kişinin öldüğünü duyurdu.
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