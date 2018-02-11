İsrail sınırı böyle görüntülendi!

İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine saldırı düzenlemesi ve bir F-16 uçağının bu saldırılar sırasında düşürülmesiyle tırmanan gerginlik, söz konusu iki ülkenin Suriye'de işi ne kadar ileri götürebileceği sorusunu gündeme getirdi. Öte yandan, İsrail ve İran arasındaki büyük gerginlik 'tehdit düeallosuna' dönüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kısa süre önce yaptığı açıklamada, İsrail'in hava saldırılarının İran ve Suriye'ye ağır bir darbe indirdiğini söyledi. İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, "Bölgeyi Siyonistler (İsrail) için cehenneme çevirebiliriz" demişti.

Öte yandan, İsrail ordusunun, İsrail-Suriye sınırında yaşanan gerginliğin ardından kuzey sınırındaki hava savunma sistemini güçlendirme kararı aldığı bildirildi.

İsrail'in "Reshet 14" kanalında yer alan habere göre, kuzey sınırında yaşanan gelişmeler nedeniyle İsrail ordusu, bölgede hava savunma sistemini güçlendirme kararı aldı.

Haberde ayrıca kuzey sınırındaki durumun normale yakın seyrettiği, bölge halkının İran'ın sınır hattındaki varlığı ve dengelerin değiştiğinin farkında olduğu belirtildi.

İsrail, dün sabah hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürdüğü İran'a ait insansız hava aracını vurduğunu açıklamıştı.

Öte yandan Suriye rejimi de hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir savaş uçağını düşürdüğünü ilan etmiş, İsrail de gelişmeyi doğrulamıştı. İsrailli yetkililer, savaş uçağındaki iki pilotun İsrail'in kuzeyine düştüğünü, birinin durumunun ağır olduğunu bildirmişti.

İsrail ordusu, aralarında Esed rejimine ait üç hava savunma sistemi ile İran'a ait dört askeri üssün de yer aldığı Suriye topraklarında 12 hedefi hava saldırısıyla vurduğunu açıklamıştı.

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