İsrail Şam’ı Lübnan’dan vurmuş
İsrail'in önceki gün Suriye’nin başkenti Şam’ın doğusundaki İran ve Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırısını Lübnan hava sahası kullanılarak yaptığı belirtildi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, füzelerin el Kisve bölgesindeki Hizbullah’ın mühimmat deposu ve Şam Havalimanı’na yönelik olduğunu açıklarken, havalimanında İran’a ait bir kargo uçağının imha edildiği iddia edildi. Suriye resmi haber ajansı SANA, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, başkentin doğusundaki Şam Havalimanı’nın önceki gece saatlerinde İsrail tarafından füze saldırısıyla hedef alındığını duyurmuştu. Haberde atılan füzelerin önemli bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtilmişti. SANA, Suriye’nin hava savunma sistemlerinin İsrail’in hava saldırısını püskürttüğünü gösteren görüntüleri yayınladı. Lübnan basını ise İsrail savaş uçaklarının Sur kentinde alçaldığını ve saldırıların Lübnan hava sahası kullanılarak gerçekleştirildiğini yazdı.
2018’DE 2 BİN FÜZE
Kısa süre sonra görevi bırakacak İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ise dün Amerikan New York Times gazetesine verdiği mülakatta, İsrail’in Suriye’de binlerce hedefe yönelik saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırıların İsrail ordusu tarafından üstlenilmediğini itiraf etti. Eisenkot, İsrail’in sadece 2018 yılında Suriye’deki operasyonlarda yaklaşık 2 bin füze kullandıklarını söylerken, ülkesinin Suriye hava sahasında mutlak bir üstünlüğü bulunduğunu iddia etti. İsrail, Suriye’deki iç savaşın başladığı 2011’den bu yana zaman zaman İran destekli Şii Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar gerçekleştiriyor.
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