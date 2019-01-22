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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AA
22.01.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

İsrail saldırılarında 12 İran askeri öldü

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İsrail saldırılarında 12 İran askeri öldü

İsrail, Suriye'de 12 İran askerini vurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ölü sayısını 21 olarak açıkladı.

İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırısı neticesinde 12 İran askerinin öldürüldüğü belirtildi.

SURİYE İNSAN HAKLARI GÖZLEMEVİ: ÖLÜ SAYISI 21

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırılar sebebiyle 6'sı rejim askeri toplamda 21 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

21 Ocak Pazartesi günü İsrail Ordusu'nun, Suriye topraklarında İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç Feylak el-Kudüs'e ait hedeflere hava saldırısı düzenlediği belirtilmişti.

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail savunma ordusu, şu saat itibariyle Suriye'de Feylak el-Kudüs'e ait hedefleri vuruyor." ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada, Suriye rejimi, İsrail topraklarını ya da güçlerini hedef almaya karşı uyarılmıştı.

İRAN REST ÇEKTİ

İran Hava Kuvvetleri komutanı, ülkesinin İsrail'e saldırmak ve İsrail'i yok etmek için sabırsızlandığını söylemişti.

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