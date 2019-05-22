İsrail-Rum ortak tatbikatı başlıyor
İsrail ordusu, tatbikat adı altında Kıbrıs Rum ordusuna komando baskını eğitimi veriyor.
Rum komandolarla, iki yıl önce ‘düşman kuvvetlerinden yerleşim yeri kurtarma’ tatbikatı yapan İsrailli komandolar yeni bir tatbikat için Kıbrıs Rum yönetimine geldi. Politis gazetesinin haberine göre, İsrailli komandolar Rumların Baf kentindeki Andreas Papandreu Hava Üssü’ne helikopterlerle indi. Komandoların silah ve teçhizatları da önümüzdeki günlerde taşınacak.
Rum yönetiminde iki yıl önce düzenlenen tatbikatta, helikopterlerle gelen Rum ve İsrailli komandolar, bir köyü temsili düşman güçlerinden kurtarmıştı. Aynı tatbikat geçen yıl İsrail’de yapıldı. Rum yönetimi tatbikatın ne zaman ve nerede başlayacağı bilgisini gizli tutuyor. Rum medyasının haberlerine göre, hava gücü bulunmayan Rum yönetimi insansız hava aracı (İHA) temin etme girişimlerini hızlandırdı. İlk İHA’nın önümüzdeki aylarda Rum ordusuna teslim edilmesi bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle