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Dünya
AA
Haber GiriÅŸ: 24.01.2020 - 10:34,Son GÃ¼ncelleme:/

Ä°srail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n

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Ä°srail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n

Ä°srail polisi, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Eski Åžehir bÃ¶lgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenledi.

GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re,ÂÄ°srail polisi,Â KudÃ¼s'teki kutsal mekanlara yÃ¶nelik Ä°srail'inÂ ihlallerine dikkati Ã§ekmek iÃ§in sabah namazÄ±nÄ± Mescid-i Aksa'da kÄ±lan FilistinlileriÂ zorla dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kardÄ±.

Filistinliler, polisin mÃ¼dahalesine tekbir getirip sloganlar atarak karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Ã–te yandan DoÄŸu KudÃ¼s'teki Vadi Hilve Bilgi Merkezinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail polisinin, sabah saatlerinde KudÃ¼s'Ã¼n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde 13 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Ä°srail'in 1967'de iÅŸgal ettiÄŸi DoÄŸu KudÃ¼s'te bulunan Mescid-i Aksa, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ilk kÄ±blesi olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor.Â 

Yahudiler, iÃ§inde KÄ±ble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camii'nin yanÄ± sÄ±ra mÃ¼ze, medreseler ve bÃ¼yÃ¼k avlunun yer aldÄ±ÄŸÄ± Mescid-i Aksa KÃ¼lliyesi altÄ±nda, sÃ¶zde SÃ¼leyman Mabedi kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n bulunduÄŸu iddiasÄ±yla kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme haklarÄ± olduÄŸunu savunuyor.

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