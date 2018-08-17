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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.08.2018 - 20:09, Son Güncelleme:

İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını kapattı

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İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını kapattı

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, bugünkü bıçaklı saldırı girişimi olayı üzerine ikindi namazından sonra Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını kapattı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın tüm kapıları İsrail polisi tarafından ikindi namazı sonrası yaşanan bıçaklı saldırı girişiminin ardından kapatıldı. 

İsrail polisinin Harem-i Şerif’i Müslümanların ibadetine kapatması üzerine, yüzlerce Filistinli akşam namazını Mescid-i Aksa’nın El-Esbat (Aslanlı) kapısında eda etti.

Namazın ardından AA muhabirine açıklama yapan Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, İsrail’in Müslümanların mukaddesatını aşağıladığını ifade ederek, İsrail’in Filistinlileri provoke ettiğini söyledi. 

Şeyh Kisvani, İsrail’in Harem-i Şerif’in kapılarını kapatmayı adet haline getirdiğine dikkati çekerek, “Bu çok tehlikeli bir adımdır. Mescid-i Aksa’nın Müslümanların ibadetine kapatılması İsrail’in kirli hedeflerinin açık bir göstergesidir.” dedi. 

İsrail’in uygulamalarını kınadıklarını belirten Şeyh Kisvani, “İsrail en küçük bir olayda Harem-i Şerif’in kapılarını kapatıyor. Ancak bu işgal gücü iyi bilmelidir ki Mescid-i Aksa her şeyden daha büyüktür.” ifadelerini kullandı.

Şeyh Kisvani, olması muhtemel tüm olayların sorumluluğunun İsrail’e ait olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: 

"Bazı Arap ve İslam ülkeleri İsrail’e güzelleme yapmaktan vazgeçmelidir. İşte durumumuz bu, işte Mescid-i Aksa’nın hali bu. Burada olanlardan Mescid-i Aksa’yı ve Filistin’i ihmal eden Arap ve İslam ülkeleri de mesuldür." 

Mescid-i Aksa’yı savunmaya devam edeceklerini belirten Şeyh Kisvani, İsrail polisinin Aksa’nın kapılarını açmaması durumda yatsı namazını da burada kılacaklarını ve burada kalmaya devam edeceklerini vurguladı. 

İsrail polisleri, son bir ay içinde iki defa Mescid-i Aksa’yı boşaltarak kapılarını Müslümanların ibadetine kapattı. 

İsrail polisleri gün içinde, Mescid-i Aksa’nın Meclis Kapısı'nda bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla İsrail vatandaşı bir Filistinliye ateş ederek yaralamıştı. 

İsrail askerleri Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapattıİsrail polisleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) Kapısı'nda bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir genci ateş ederek yaraladı. Olayın ardından İsrail polisinin Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını kapattığı bildirildi.
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