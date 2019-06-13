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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
13.06.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın görevlilerini gözaltına aldı

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İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın görevlilerini gözaltına aldı

İsrail polisi, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı Mescid-i Aksa İmar Dairesi Müdürü Mühendis Bessam El-Hallak ile İmar Mühendisi Taha Uveyda ve görevli Muhammed El-Hedere'yi gözaltına aldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Harem-i Şerif'in içinden 3 görevliyi gözaltına aldığını belirtti.

Dibs, İsrail polisinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin Mescid-i Aksa İmar Dairesi, Müdürü Mühendis Bessam El-Hallak ile İmar Mühendisi Taha Uveyda ve İmar Dairesi'ne bağlı görevli Muhammed El-Hedere'yi gözaltına aldığını açıkladı.

İsrail polisi, daha önce de Mescid-i Aksa'nın gönüllü bekçileri olarak bilinen birçok murabıtın yanı sıra, Harem-i Şerif'in hizmetlerini yürüten Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı korumaları ve görevlileri çeşitli nedenler ileri sürerek gözaltına almış, bazılarına Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası vermişti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da daha önce yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın İsrail'in Yahudileştirme politikalarına maruz kaldığı ve buna karşı sadece murabıtların (gönüllü bekçilerin) mücadele ettiği bildirildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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