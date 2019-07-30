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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: İHA
30.07.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

İsrail polisi 4 yaşındaki Filistinli çocuğu ifadeye çağırdı

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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te polise taş attığı gerekçesiyle 4 yaşındaki Muhammed İleyyan'ı babasıyla ifade vermeye çağırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün İseviyye Mahallesi'nde yaşayan çocuğun babası Rabii İleyyan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, polise taş attığı iddia edilen oğlu Muhammed ile polis merkezine gelmeleri yönünde dün akşam tebligat aldıklarını söyledi.       

Filistinli Muhammed ve babası, ifade vermek üzere bugün işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Selahaddin Caddesi’nde bulunan polis merkezine geldi.     

Olaya ilişkin basının ilgisini gören İsrail polisi, çocuğun ifadeye çağrılmadığını iddia etti. Bunun üzerine baba İleyyan, resmi üniformalı bir polisin ifadeye çağrıldıklarına dair tebligatı dün akşam  kendilerine teslim ettiğini belirtti.    

İsrail polisi 4 yaşındaki Filistinli çocuğu ifadeye çağırdı

 

İsrail polisi baba İleyyan’a oğlunu bir daha polise taş atmaması yönünde uyarmasını söylerken, 4 yaşındaki çocuk ise polis merkezinin önünde bekletildi.  Baba İleyyan, oğlunun polise taş attığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, buna karşın çocuklar dahil İsrail polisinin İseviyye Mahallesi sakinlerine yönelik ihlallerini sürdürdüğüne dikkati çekti.     

Kudüs’teki Filistinli çocukların İsrail polisince maruz kaldıkları sorunlara işaret eden baba İleyyan, oğlunun ifadeye çağrılmasının da bunun bir parçası olduğunu dile getirdi.     

İleyyan ailesinin avukatı Muhammed Mahmud ise gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 yaşındaki Filistinli çocuğun ifadeye çağrılmasının İsrail polisinin İseviyye Mahallesi'ne düzenlediği baskınlar ve ihlaller çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti.     

Filistinli çocuğun ifadeye çağrılmasının basında geniş yer bulması üzerine İsrail Hükümet Sözcüsü Ofir Gendelman sosyal medya hesabından açıklama yaptı.    Gendelman açıklamada, 4 yaşındaki çocuğun ifadeye çağrıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.     

İsrail polisi 4 yaşındaki Filistinli çocuğu ifadeye çağırdı

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