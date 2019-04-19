İsrail ordusu Filistinli mahkumun evini yıktı
İsrail işgal kuvvetleri, Filistinli mahkum Arafat irfaie'nin Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil şehrinde bulunan evini yıktı.
İsrail askerleri bugün erken saatlerde El-Halil şehrindeki Al-Jamiah Mahallesi'ne gelerek, Filistinli mahkum Arafat İrfaie'ye ait dairelerin olduğu 5 katlı binanın etrafını sardı. Askerler planlanan yıkımı gerçekleştirmek için Irfaie'nın 2. ve 4. katlarda yaşayan akrabalarını zorla dışarı çıkardı.
Yıkım, İsrail mahkemesinin Irfaie ailesinin planlanan yıkıma karşı temyiz başvurusunu reddetmesinden 1 hafta sonra gerçekleştirildi.
İsrail askerleri yıkımı protesto edenlere karşı göz yaşartıcı gaz kullanarak Filistinli gençlere ateş açtı. Olayda yaralanan olmadı. İsrail Özel Kuvvetlerinin bir birimi olan Yamam, geçen ay Al-Bireh Mahallesi'nde düzenlenen baskında 29 yaşındaki Arafat Irfaie'yi tutukladı.
İşgal kuvvetleri, Irfaie'yi iki ay önce cesedi Kudüs'te bir ormanda 13 yerinden bıçaklanmış halde bulunan bir Siyonisti öldürmekle suçluyor.
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