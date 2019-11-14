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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
14.11.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

İsrail ordusu: Ateşkesin ardından Gazze'den 5 roket atıldı

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İsrail ordusu: Ateşkesin ardından Gazze'den 5 roket atıldı

İsrail ile İslami Cihad Hareketi arasında bu sabah varılan ateşkesten saatler sonra, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına 5 roket atıldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den atılan 5 roket nedeniyle ülkenin güneyindeki Netivot kentinde roket alarmlarının çaldığı belirtildi.
Atılan roketlerden ikisinin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, diğer 3 roketin herhangi bir yerleşim yerine düşüp düşmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun salı sabahı Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği operasyon bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.

İslami Cihad, Ebu'l Ata ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına roket atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail ordusu 2 gün boyunca Gazze'de İslami Cihad'a ait hedeflere saldırılar düzenlemiş, Filistinli direniş örgütü ise İsrail tarafına 360'tan fazla roket atmıştı.
İsrail saldırılarında aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı.
İslami Cihad, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile bu sabah yerel saatle 05.00'ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkese varıldığını duyurmuştu.

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