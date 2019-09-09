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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.09.2019 - 17:01, Son Güncelleme:

İsrail mahkemesinden Filistinli cenazelerine ilişkin "skandal" karar

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İsrail mahkemesinden Filistinli cenazelerine ilişkin "skandal" karar

İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistinli şehitlerin cenazelerinin alıkonulması uygulamasının devamına yeşil ışık yaktı.

İsrail'deki Arap Azınlık Hakları Hukuk Merkezi ADALAH tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesinin, İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin cenazelerinin alıkonulması uygulamasının sürdürülmesi yönünde karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, "skandal" olarak nitelenen kararın emsalinin olmadığı ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlal edildiği vurgulandı.

"Pazarlık aracı yapılmak isteniyor"

Öte yandan, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyetinin avukatı Muhammed Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesinin söz konusu kararının, Gazze Şeridi'ndeki İsrail askerlerinin iade edilmesi için Filistinli örgütlerle bir pazarlık aracı olarak kullanma niyetiyle verildiğine dikkati çekti.

Filistinliler, İsrail askerleri tarafından "saldırı düzenleme veya girişiminde bulunma" gerekçesiyle şehit edildikten sonra alıkonulan yakınlarına ait cenazelerin kendilerine teslim edilmesini istiyor.

Şehitlerin Alıkonulan Cenazelerinin Geri Alınması Girişimi tarafından daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in 51'i 2015'ten bu yana olmak üzere toplamda 304 şehit cenazesini alıkoyduğu belirtilmişti.

Filistin yönetimi, 2008'de çıkardığı bir genelgeyle 27 Ağustos'u şehitlerin cenazelerinin teslim edilmesi için "ulusal gün" ilan etmişti.

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