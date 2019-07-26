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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
26.07.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

İsrail mafyası hesaplaştı: Peruklu saldırgan dehşet saçtı

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İsrail mafyası hesaplaştı: Peruklu saldırgan dehşet saçtı

İsrail'de yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden olduğu belirtilen iki kişi, Mexico City'de bir restoranda yemek yerken, herkesin gözü önünde öldürüldü.

Kaçmaya çalışırken yakalanan peruklu kadın saldırgan "Suç işleme tutkum" var dedi. Fakat polis, kadının rakip çeteler arasındaki savaşta "tetikçi" olarak kullanıldığına inanıyor.

41 yaşındaki Alon Azulay ve Benjamin Yeshurun Sutchi, Çarşamba günü restoranda masalarına yanaşan 33 yaşındaki Esperanza N tarafından vuruldu. Saldırı sırasında restorandaki diğer kişilerin masaların altına saklandığı belirtiliyor.

Mexico City Polis Sözcüsü, saldırganın "Suç işleme tutkusu" gerekçesini inandırıcı bulmadıklarını, mafya grupları arasındaki bir hesaplaşmadan şüphelendiklerini söyledi.

İsrail mafyası hesaplaştı: Peruklu saldırgan dehşet saçtı

İsrail'in Meksika Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, öldürülen kişilerin hem İsrail'de hem de Meksika'da sabıkaları olduğunu duyurdu. İsrail medyası Sutchi'nin yeraltı dünyasında çok tanınan bir kişi olduğunu yazdı.

'SUİKAST EMRİNİ İSRAİL MAFYASI VERDİ'

Ynet sitesine göre, İsrail polis kaynakları, suikast emrinin başka bir İsrailli tarafından verildiğinden şüphe duymadıklarını söyledi.

Ancak Meksika basınına göre, 33 yaşındaki Esperanza N, ifadesinde bu kişileri sosyal medyada başlayan romantik ilişkisinin bozulmasından sonra öldürmeye karar verdiğini söyledi.

İsrail mafyası hesaplaştı: Peruklu saldırgan dehşet saçtı

Esperanza N, saldırının ardından peruğunu çıkarıp kıyafetlerini değiştirdikten sonra park yerine yürürken yakalandı.

Polis, en az üç suç ortağı olduğu belirtilen Esperanza N'nin uyuşturucu kaçakçılığı, silah satışı ve kara para aklama çeteleriyle bağlantısını araştırıyor.

Saldırının düzenlendiği yerde silahlı bir kişinin bir polis memurunu yaraladığı belirtiliyor.

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