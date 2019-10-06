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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
06.10.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

İsrail Körfez ülkeleriyle saldırmazlık anlaşması imzalamayı planlıyor iddiası

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İsrail Körfez ülkeleriyle saldırmazlık anlaşması imzalamayı planlıyor iddiası

İsrail'in saldırmazlık anlaşması imzalamak amacıyla bazı Körfez ülkeleriyle müzakere yürüttüğü iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayınlanan haberde, Tel Aviv yönetiminin saldırmazlık anlaşması imzalamak için bazı Körfez ülkeleriyle müzakere yürüttüğü ileri sürüldü. Anlaşma girişimin İsrail'den geldiği, Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın geçen ay ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşim Milletler (BM) Genel Kuruluna katıldığı sırada "birçok" Körfez ülkesinin Dışişleri Bakanıyla konuyu görüştüğü öne sürüldü.

Bu görüşmelerde tarafların saldırmazlık anlaşmasında ilerleme kaydetmek için ortak çalışma grubu kurulması konusunda anlaştığı iddiasına yer verildi. Söz konusu anlaşmayla İsrail ile Körfez ülkeleri arasında dostane ilişkilerin başlayacağı ve birçok alanda iş birliğine kapı aralanacağı ifade edildi.

Haberde saldırmazlık anlaşması için İsrail'in hangi Körfez ülkeleriyle müzakere yürüttüğüne ilişkin bilgi verilmedi. İddiaya ilişkin İsrail Dışişleri Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı.

Katz, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda İsrail'in diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez ülkelerinden birinin Dışişleri Bakanıyla BM Genel Kuruluna katılmak için gittiği New York'ta görüştüğünü belirtmişti.

İSRAİL İLE KÖRFEZ ÜLKELERİ ARASINDAKİ YAKINLAŞMA

İsrail ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik ilişkiler bulunmasa da son zamanlarda taraflar arasında artan yakınlaşma dikkati çekiyor.

İlk önce İsrail Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'da geçen yıl 25 Ekim-3 Kasım'da düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme gelmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 26 Ekim 2018'de ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimi de Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Ekim 2018'de Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti. İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez ülkelerinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı. Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması üzerine duygusal anlar yaşayarak gözyaşı dökmüştü.

Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara da 30 Ekim 2018'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yapmıştı.

Katz, İsrail Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüttüğü sırada 7 Kasım 2018'de Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak "Barış Demir Yolu Projesi"ni tanıtmıştı.

Yine Katz, Dışişleri Bakanı olduktan sonra bu yıl temmuz ayında BM'nin düzenlediği bir konferansa katılmak için BAE'yi ziyaret etmişti.

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