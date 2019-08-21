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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
21.08.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

İsrail istihbaratı TRT Arapça çalışanı Filistinli gazeteciyi ifadeye çağırdı

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İsrail istihbaratı TRT Arapça çalışanı Filistinli gazeteciyi ifadeye çağırdı

İsrail istihbaratı, İstanbul'da düğün yapmaya hazırlanırken işgal altındaki Batı Şeria'dan çıkışı engellenen TRT Arapça çalışanlarından Filistinli gazeteci Mecdulin Hassune'yi ifadeye çağırdı.

Hassune, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus yakınında bulunan Havvara İstihbarat Kampı'na ifade vermeye gitmeden önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir meçhule gidiyorum. Sadece sorguya tabi tutulabilirim, tutuklanabilirim ya da yurt dışı yasağım yenilenebilir. Her şey olabilir ancak iyi şeylerin olmasını ümit ediyorum." dedi.

Kendisine uygulanan yurt dışına çıkış yasağını düşünce ve seyahat özgürlüğünü kısıtlama olarak nitelendiren Hassune, "İsrail hayatımızı zorlaştırıyor. Filistinlileri hiçbir münasebette rahat bırakmıyor ve illa ki bir sorun çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Hassune, İsrail yönetimini gazetecileri hedef almakla suçladı.

İSRAİL İSTANBUL'DA DÜĞÜN YAPMAYA HAZIRLANAN FİLİSTİNLİ ÇİFTİ AYIRDI

TRT Arapça kanalının Filistinli çalışanları Muhammed Hayri ile Mecdulin Hassune'nin İstanbul'da düğün yapma hayali İsrail engeline takılmıştı.

Filistinli gelin Mecdulin Hassune'nin pazar günü işgal altındaki Batı Şeria'dan çıkışına izin vermeyen İsrail, İstanbul'da düğün yapmaya hazırlanan Filistinli çifti ayırmıştı.

İstanbul'da ikamet eden çiçeği burnunda damat TRT çalışanı Hayri, aileleriyle görüşmek ve nikah işlemlerini yaptırmak için nişanlısıyla birlikte gittiği Filistin'den tek başına dönmek zorunda kalmıştı.

Filistin'deki "Hak ve Özgürlükleri Koruma Merkezi: Hurryyat"ın verilerine göre, Batı Şeria'da on binlerce kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor.

Batı Şeria'nın tüm sınır kapılarının kontrolünü elinde tutan İsrail, Filistinlilerin yurt dışına çıkışına çoğunlukla engel oluyor.

İsrail yönetimi, Filistinlilerin Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan veya İsrail limanlarından da yurt dışına çıkışını çok büyük oranda engelliyor.

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