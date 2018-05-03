İsrail İran'a karşı Rusya'dan destek istedi
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, ülkesinin Rusya'ya karşı Batı yaptırımlarına katılmadığını hatırlatarak, Moskova'dan şimdi Suriye ve İran konusunda daha İsrail yanlısı yaklaşım izlemesini istedi.
Rusya, sık rastlanmayan bir tepkiyle İsrail'in 9 Nisan'da Suriye'ye yaptığı hava saldırısını kınamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile yapılmış olan 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çıkıp çıkmama konusunda karar vermek üzere. Lieberman Rus Kommersant gazetesiyle yaptığı söyleşide, "Biz Rusya ile ilişkilerimize değer veriyoruz" dedi.
"Rusya'ya karşı yaptırımlar konusunda en yakın müttefiklerimiz bize baskı yaptığı zaman bile biz onlara katılmadık" diyen Lieberman, Kırım krizi ve İngiltere'deki Rus casusu olayı sırasında Rusya ile çatışan Batılı ülkeleri hatırlattı.
"Pekçok ülke son dönemde Rus diplomatlarını sınır dışı etti. İsrail bu harekete katılmadı."
"Biz Rusya'nın çıkarlarını hesaba katıyoruz, umarız ki Rusya da Ortadoğu'da bizim çıkarlarımıza dikkat eder. İsrail'in hayati çıkarları söz konusu olduğunda Rusya'nın anlayış ve destek göstermesini istiyoruz."
Esad rejiminden yana Suriye iç savaşına fiilen müdahil olduğu 2015 yılından beri Rusya, İsrail'in Suriye'deki Rus müttefikleri olan İran ve Hizbullah güçlerinin silah ve militan transferi gibi faaliyetlerine yönelik hava saldırılarına göz yumuyor.
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