İsrail ilk kez saldırıları üstlendi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Suriye’nin başkenti Şam’da İran ve Hizbullah’a ait noktalara hava saldırısı düzenlediğini ilk kez resmi olarak açıkladı.
Netanyahu, İsrail ordusunun son 36 saat içinde Şam’da aralarında İran’a ait silah depolarının da bulunduğu “İran’a ve Hizbullah’a ait” noktaların vurulduğunu ifade ederek, İsrail’in daha önce de benzer saldırılar düzenlediğini söyledi. Bu arada İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah’a ait altıncı tünelin keşfedildiğini ve operasyonların sona erdiğini açıkladı. İsrail, 4 Aralık’ta Lübnan sınırındaki Hizbullah’a ait tünelleri yok etmek için “Kuzey Kalkanı” adı altında askeri bir operasyon başlattığını duyurmuştu.
‘NASRALLAH HASTA’
Öte yandan, Lübnan basını Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Olaya ilişkin Hizbullah cephesinden bir açıklama gelmedi. Sosyal medyadaki iddiaların ardından konuşan İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Nasrallah’ın kalp krizi geçirdiği iddiasını ‘2019’un en büyük yalanı’ olarak nitelendirdi.
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