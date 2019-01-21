İsrail ile Suriye’den karşılıklı füze ithamı
Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail’in ülkenin güneyine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı dün püskürttüğü, fırlatılan tüm füzelerin imha edildiği bildirildi.
Suriye ordusundan bir kaynak, Rus Sputnik’e yaptığı açıklamada “Hava savunma sistemlerimiz, İsrail’in güney bölgemize yönelik hava saldırısını püskürttü. Fırlatılan tüm füzeler, hedeflerine ulaşamadan düşürüldü” diye konuştu.
‘GOLAN’A FÜZE’ İDDİASI
Öte yandan bu haberin hemen sonrasında İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin dün Suriye’nin güneyinden fırlatılan bir füzeyi vurduğunu duyurdu. Askeri açıklamada, “Kısa süre önce Golan Tepeleri’nin kuzeyine bir füze fırlatıldı ve ‘Demir Kubbe’ hava savunma sistemi tarafından durduruldu” denildi. Diğer taraftan dün sabah saatlerinde başkent Şam’ın güneyinde bir askeri istihbarat merkezinin yakınlarında patlama oldu. Suriye’nin resmi SANA ajansı patlamada can kaybı olmadığını ve bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
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