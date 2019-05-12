İsrail ile Filistin’in Eurovision kavgası
14-18 Mayıs tarihlerinde İsrail, Eurovision şarkı yarışmasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Filistinli sanatçılar, perşembe günü yayınladıkları açık mektupla, Filistinlilere bomba yağdıran İsrail’e karşı boykot kampanyası başlattı. 30 Filistinli sanatçı, yayınladıkları mektupta “İsrail bizi bombalasa, kadınlarımızı, erkeklerimizi, çocuklarımızı hapse koysa, binlerce Filistinli protestocuyu öldürse ve bizi susturmak için her şeyi yapsa da şarkı söylemeye devam edeceğiz” diyerek yarışmanın boykot edilmesini istedi. Buna karşılık İsrail de Google’da ‘boykot’ ve ‘Eurovision’ aramalarında çıkan bir reklam kampanyası başlattı. ‘Güzel, Çok Çeşitli, Sansasyonel’ başlığı altında İsrail’in propagandası yapılıyor.
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