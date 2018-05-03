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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.05.2018 - 13:09, Son Güncelleme:

İsrail iki Amerikalı aktivistin ülkeye girişine izin vermedi

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İsrail iki Amerikalı aktivistin ülkeye girişine izin vermedi

İsrail'in iki Amerikalı insan hakları savunucusunun ülkeye girişine izin vermediği ortaya çıktı.

ABD merkezli insan hakları örgütü "Anayasal Haklar Merkezi"nin (CCR) internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, İsrail polisi geçen pazar Vincent Warren ve Katherine Franke adlı iki insan hakları savunucusunun Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda ülkeye girişine izin vermeyerek, aktivistleri sınır dışı etti.
Açıklamada, CCR'nin İcra Direktörü Warren ile örgütün Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Colombia Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Franke'nin havalimanında İsrail güçleri tarafından 14 saat gözaltına tutulup sorgulandığı, ardından da sınır dışı edildikleri belirtildi.

İsrail yönetimi tarafından ülkeye girişlerine izin verilmemesine tepki gösteren Warren, "İsrail hükümeti, politikalarına meydan okuyabilecek insanların ülkeye girişinden korktuğu için bizim girişimize izin vermedi. Demokratik olduğunu söyleyen bir ülkenin bu yaptığını ne kabul etmeliyiz ne de göz yummalıyız." dedi.

Franke ise ABD'de Filistinlilerin haklarını savunmak amacıyla yaptığı çalışmalar sebebiyle İsrail'e girişine izin verilmediğini dile getirerek, "Ben Gurion Havalimanı'nda bana ve Warren'a yapılan kötü muamele, İsrail devletinin kendi vatandaşlarının yanı sıra Filistinlilerin ve uluslararası insan hakları savunucularının siyasi ve medeni haklarına saygı göstermeyi reddettiğini ironik olarak göstermekte." ifadelerini kullandı.

İsrail, Filistin davasına destek veren, Fransa'nın başkenti Paris'in kuzey banliyösü Gennevilliers Belediye Başkanı Patrice Leclerc'in geçen ay Ürdün'den Filistin'e girişine de izin vermemişti.

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