İsrail güçleri bir Filistinli'yi vurarak öldürdü
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinli'yi ateş ederek öldürdüğünü duyurdu.
İsrail devlet radyosunun haberine göre, Nablus yakınlarında bulunan Ariel Yahudi yerleşim birimi çevresinde "İsrail askerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunan" bir Filistinli açılan ateş sonucu öldürüldü. Askerlerden ölen ya da yaralananın olmadığı belirtilirken olaya ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.
Öte yandan İsrail'in "Maariv" gazetesi "İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir Filistinli'yi öldürdüğünü" duyururken, İsrail Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada da "kimliğine ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer verilmeyen bir Filistinli'nin şehit edildiği" belirtildi.
Filistin makamlarından ise henüz olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinliler'e yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinliler'e karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle