İsrail güçleri 7 Filistinli'yi gözaltına aldı
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinli'yi gözaltına aldığı bildirildi.
İsrailli güçler, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinli'yi gözaltına aldı.
İsrail Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 7 Filistinli gözaltına alındı.
Açıklamada ayrıca gözaltına alınan Filistinliler'in sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinliler'i gözaltına alıyor.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.
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