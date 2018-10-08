İsrail güçleri 19 Filistinli'yi gözaltına aldı
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 19 Filistinli'yi gözaltına aldığı açıklandı.
İsrail Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 19 Filistinli'nin gözaltına alındığı duyuruldu.
Açıklamada, gözaltına alınan Filistinliler'in sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği ifade edildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinliler'i gözaltına alıyor.
Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.
İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinliler'i istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.
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