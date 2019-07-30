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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Dünya
AA
30.07.2019 - 14:09, Son GÃ¼ncelleme:

Ä°srail güçleri 12 Filistinliyi yaraladÄ±

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Ä°srail güçleri 12 Filistinliyi yaraladÄ±

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bir beldeye baskÄ±n dÃ¼zenleyen Ä°srail gÃ¼Ã§leri, 4'Ã¼ gerÃ§ek mermiyle olmak Ã¼zere 12 Filistinliyi yaraladÄ±.

GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±na gÃ¶re, Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n Nablus kentine baÄŸlÄ± Dahiye beldesine dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±na tepki gÃ¶steren Filistinliler ile Ä°srail gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylarda 12 Filistinli yaralandÄ±.Â Â Â Â Â 

Ä°srail askerlerinin Filistinlilere gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazÄ±n yanÄ± sÄ±raÂ  gerÃ§ek ve plastik mermiyle mÃ¼dahale ettiÄŸini aktaran gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±, Filistinlilerin de lastik yakarak yollarÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve taÅŸlarla karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸini dile getirdi.ÂFilistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Nablus'a baÄŸlÄ± Dahiye beldesine baskÄ±n dÃ¼zenleyen Ä°srail askerlerinin 4 Filistinliyi gerÃ§ek mermiyle yaraladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â Â Â Â Â 

AÃ§Ä±klamada yaralanan Filistinlilerin Nablus'taki Rafidiya Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â Â Â Â Â 

Ã–te yandan AA muhabirinin Filistinli saÄŸlÄ±k kaynaklarÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, Ä°srail askerlerinin beldede Ã§Ä±kan olaya mÃ¼dahalesinde 8 Filistinli plastik mermiyle yaralandÄ±, onlarcasÄ± da kullanÄ±lan gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazdan etkilendi.Â Â Â Â Â 

Ä°srail gÃ¼Ã§leri zaman zaman "arananlarÄ±" gÃ¶zaltÄ±na alma gerekÃ§esiyle iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan Filistin kent ve beldelerine baskÄ±n dÃ¼zenliyor.Â Â Â Â Â  Â 

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