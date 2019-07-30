Ä°srail güçleri 12 Filistinliyi yaraladÄ±
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bir beldeye baskÄ±n dÃ¼zenleyen Ä°srail gÃ¼Ã§leri, 4'Ã¼ gerÃ§ek mermiyle olmak Ã¼zere 12 Filistinliyi yaraladÄ±.
GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±na gÃ¶re, Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n Nablus kentine baÄŸlÄ± Dahiye beldesine dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±na tepki gÃ¶steren Filistinliler ile Ä°srail gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylarda 12 Filistinli yaralandÄ±.Â Â Â Â Â
Ä°srail askerlerinin Filistinlilere gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazÄ±n yanÄ± sÄ±raÂ gerÃ§ek ve plastik mermiyle mÃ¼dahale ettiÄŸini aktaran gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±, Filistinlilerin de lastik yakarak yollarÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve taÅŸlarla karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸini dile getirdi.ÂFilistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Nablus'a baÄŸlÄ± Dahiye beldesine baskÄ±n dÃ¼zenleyen Ä°srail askerlerinin 4 Filistinliyi gerÃ§ek mermiyle yaraladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â Â Â Â Â
AÃ§Ä±klamada yaralanan Filistinlilerin Nablus'taki Rafidiya Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â Â Â Â Â
Ã–te yandan AA muhabirinin Filistinli saÄŸlÄ±k kaynaklarÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, Ä°srail askerlerinin beldede Ã§Ä±kan olaya mÃ¼dahalesinde 8 Filistinli plastik mermiyle yaralandÄ±, onlarcasÄ± da kullanÄ±lan gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazdan etkilendi.Â Â Â Â Â
Ä°srail gÃ¼Ã§leri zaman zaman "arananlarÄ±" gÃ¶zaltÄ±na alma gerekÃ§esiyle iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan Filistin kent ve beldelerine baskÄ±n dÃ¼zenliyor.Â Â Â Â Â Â
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