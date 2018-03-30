İsrail göstericilere saldırdı! 7 ölü, yüzlerce yaralı
İsrail güvenlik güçleri tarafından İsrail-Gazze sınırında Filistinlilerce düzenlenen protesto gösterilerinde en az 7 kişinin öldürüldüğüve yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail, Gazze sınırında gerçekleşen protesto gösterisine saldırdı. Filistinli sağlık görevlilerinin verdiği bilgiye göre ölümlerin çoğu ateşli silahla müdahale sonucu gerçekleşti. Öğle saati itibariyle yaralı sayısının 500'e yaklaştığı tahmin ediliyor.
İsrail ordusu, askerlerin "Gösteri dağıtma yöntemleri" kullandığını ve "elebaşlarına doğru ateş açtığını" savundu.
Filistinli sağlık yetkilileri ise İsrailli güçlerin göstericilere çoğunlukla ateş açtığını, bazen de göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığını belirtti. Görgü tanıkları İsrail ordusunun en az bir noktada drondan göz yaşartıcı gaz attığını belirtti.
Filistinliler, İsrail devletinin 1976 yılında ülkenin kuzeyindeki toprakları işgal etmesi üzerine başlayan protesto gösterilerinde altı İsrail vatandaşı Arap'ın öldürülmesinin yıl dönümünü "Toprak Günü" olarak adlandırıyorlar.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle