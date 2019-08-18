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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
18.08.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

İsrail, Gazze’yi vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti

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İsrail, Gazze’yi vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nde helikopterler ve tanklarla ateş açması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, 1 Filistinli ise yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sabaha karşı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahya şehri yakınlarında helikopterler ve tanklarla açtığı ateş sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralanan bir Filistinli ise sınıra oldukça yakın olduğu belirtilen saldırı noktasına ulaşmayı başaran ilk yardım ekipleri tarafından bölgedeki Endonezya Hastanesi’ne tedavi amacıyla sevk edildi. Sağlık Bakanlığı hayatını kaybedenlerin kimliklerini, Mahmut Adil el Valaydeh (24), Muhammed Farid Ebu Namus (27) ve Muhammed Samir el Tramsi (26) olarak açıkladı.

İsrail, Gazze’yi vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyinden İsrail-Filistin sınırına yaklaşan bir grup Filistinlinin öldürüldüğü doğrulandı. Açıklamada, sınıra yaklaşan şüpheli bir grup Filistinliye saldırı helikopteri ve tanklarla ateş açıldığı kaydedildi.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'e 3 roket atıldığı ve 6 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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