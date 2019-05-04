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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.05.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

İsrail Gazze'yi vurdu: 1 Filistinli öldü

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İsrail Gazze'yi vurdu: 1 Filistinli öldü

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Filistinli bir genç öldürüldü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 22  yaşındaki İmad Muhammed Nesir adlı Filistinli genç, İsrail ordusunun Gazze'nin  kuzeyine düzenlediği saldırıda öldürüldü.

İsrail'in Gazze'ye bugün düzenlediği saldırılarda ayrıca 4 Filistinli  yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise sabah saatlerinden itibaren  Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına yaklaşık 90 roket atıldığı, bu roketlerin  çoğunun "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği  aktarıldı.

İsrail ordusu söz konusu olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığına  ilişkin bilgi vermedi.

İsrail basını ise atılan roketler nedeniyle Gazze Şeridi'ne yakın  bölgelerde sık sık sirenlerin çaldığı, halka sığınaklarda kalma uyarısının  yapıldığını aktardı.

Bölgede tansiyon giderek tırmanırken, İsrail ordusu, Gazze'nin  kuzeyinde roket ateşlendiği söylenen 2 noktanın hava aracıyla vurulduğunu  duyurdu.

Ayrıca Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na  ait bazı noktaların tank atışıyla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu, dün yaşanan olaylar nedeniyle bu sabahtan itibaren  Gazze Şeridi sınırına yakın bölgelerde birçok yolu ve bir sahili şeridini  kapattı.

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