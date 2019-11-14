İsrail Gazze’yi bombalıyor

İSRAİL ordusunun önceki gün sabaha karşı İslami Cihad örgütünün Gazze Şeridi’ndeki silahlı güçlerinin komutanı Baha Ebu’l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata’yı öldürmesi bölgede gerilimi yeniden tırmandırdı. İsrail Hava Kuvvetleri, fırlatılan roketler gerekçesiyle Gazze Şeridi’ne hava saldırılarını arttırdı. Bölgeye önceki sabahtan bu yana süren hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22’ye ulaştı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yaralı sayısının ise 69 olduğunu kaydetti. İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden beri Gazze’den çok sayıda roket atıldığını, ülkenin güneyinde zaman zaman sirenler çaldığını bildirdi. İsrail’in başkenti Tel Aviv’de artan gerilim nedeniyle eğitime verilen bir günlük ara dün sona ererken, ülkenin güneyindeki okullar ise dün de kapalı kaldı.

‘OPERASYONLAR SÜRER’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, roket atışlarını sürdürmesi halinde İslami Cihad’a yönelik operasyonlara devam edecekleri uyarısında bulundu. Netanyahu, Batı Kudüs’te yapılan kabine toplantısında, İsrail ile abluka altındaki Gazze Şeridi arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail’in bölgede gerginliğin artmasından yana olmadığını ancak her türlü saldırıya da karşılık vereceğini söyleyen Netanyahu, “İslami Cihad’ın önünde tek seçenek var: Ya saldırılarına son verecek ya da daha fazla darbe alacak” ifadesini kullandı.

MISIR DEVREYE GİRDİ

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, El-Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada “İsrail’in saldırıyı genişletmesi durumunda Filistin direnişinin elinde pek çok seçenek olduğunu” öne sürerek Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası’nın bu saldırılara karşılık vermek için arı kovanı gibi çalıştığını söyledi. Saldırıyı başlatan tarafın İsrail olduğunu ve dünyanın buna şahit olduğunu belirten Berhum, saldırıların engellenmesi için herhangi bir tarafın müdahalede bulunmasına karşı olmadıklarını kaydetti. Amerikan AP Ajansı’na göre Mısırlı yetkililer tansiyonun düşmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov’un dün Tel Aviv’den Mısır’ın başkenti Kahire’ye geldiğini kaydetti. Mladenov, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile görüşecek.

FİLİSTİN: ULUSLARARASI TOPLUM ‘DUR’ DESİN



FİLİSTİN Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail’in Gazze’de gerginliği tırmandırmasını durdurmak için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu. Başbakan Iştiyye yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail, sivillere karşı işlediği suçlara acilen son vermeli” ifadesine yer verdi. Birleşmiş Milletleri (BM) ve insan hakları örgütlerinden “Gazze ve Batı Şeria’da işgalcilerin ihlallerine karşı Filistin halkına koruma sağlamalarını” isteyen Iştiyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın ve hükümetin saldırıların büyümesini engellemek için temaslarda bulunduğunu aktardı.



Başbakan açıklamasında, “İsrail seçimlerinde yarışan rakiplerin Filistinlilerin kanını seçim kozu olarak kullanmasına izin verilmemesi gerektiğini” vurguladı. Seçimlerden sonra Netanyahu hükümeti kuramayınca, bu görev rakibi Benny Gantz’a verilmişti.

BİLGİ NOTU

İsrail’de yeni hükümet kurma çalışmaları sürerken, Netanyahu’nun emriyle ordu, geçen salı İslami Cihad’ın yönetim kadrosunu Gazze ve Suriye’de hedef alarak, örgütün Gazze güçlerinin komutanı Ebu’l Ata’yı öldürmüştü. Ordu, Şam’da da İslami Cihad mensubu bir kişinin evine saldırı düzenlemişti.