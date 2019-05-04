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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.05.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

İsrail Gazze'ye uçaklarla saldırmaya başladı

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İsrail Gazze'ye uçaklarla saldırmaya başladı

İsrail ordusu savaş uçaklarıyla abluka altındaki Gazze Şeridi'ni saldırmaya başladığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki Hamas ve İslami Cihad hedeflerine yönelik hava saldırısı başlattık." ifadesi kullanıldı.     

Saldırının Gazze'den bugün İsrail tarafına atılan 90'a yakın rokete karşılık olarak başlatıldığı belirtildi.     

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakın bölgelere roket atışlarının sürdüğü ve bölgede zaman zaman sirenlerin çaldığı ifade edildi.     

Yerel basın ise Gazze'den bugün İsrail'e atılan roketlerin sayısının yüzü geçtiği, bu roketlerin büyük bir bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği bildirdi.     

Basında ayrıca atılan roketlerden birinin Gazze'den sınır hattındaki Eşkol bölgesinde bir eve isabet ettiği, evde bulunanlardan yaralanan olmadığı kaydedildi.     

1 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ     

Bölgede gerginlik artarken, atılan roketler nedeniyle İsrail ordusu bu sabah Gazze'nin kuzeyinde 2 ayrı noktaya hava saldırısı düzenlemiş, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktaları tank atışlarıyla vurmuştu.     

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun sabah düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetti, en az 6 kişi yaralandı.     

İsrail'in son saldırılarına ilişkin Filistinli kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.     

İSRAİL YOLLARI KAPATTI     

Gazze Şeridi'nden dün açıldığı söylenen keskin nişancı ateşi sonucu sınırda 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2'si yaralanmıştı.     

Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.     

Artan gerginliğin ardından İsrail tarafında Gazze Şeridi sınırına yakın bölgelerdeki yollar İsrail güçlerince ulaşıma kapatılmış, bazı sahillere girişler  yasaklanmıştı.         

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