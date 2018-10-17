İsrail, Gazze'ye saldırdı
İsrail Ordusu, Gazze'nin güneyindeki bazı bölgelere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
İsrail Ordusu'nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'den fırlatılan rokete karşılık olarak İsrail ordusuna ait savaş uçakları terör hedeflerine saldırmaya başlamıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, saldırıya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
Gazze'deki yerel kaynaklar ise bir kısmı bölgenin güneyinde olmak üzere kentteki birkaç noktanın vurulduğunu doğruladı.
GAZZE'DEN İSRAİL'E ROKET ATILDIĞI İDDİASI
İsrail Ordusu'ndan daha önce yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyindeki Biru's Sebi (Beer Şeva) kentine roket atıldığını kaydetmişti.
Gelişmelere ilişkin Gazze'deki herhangi bir yetkiliden henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman dün yaptığı açıklamada, çarşamba günü İsrail Güvenlik ve Siyasi İşler Kabinesi'ne Gazze'ye geniş kapsamlı bir saldırı planı sunacağını duyurmuştu.
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