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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
21.05.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

İsrail Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini 15 mile çıkardı

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İsrail Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini 15 mile çıkardı

İsrail yönetimi, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki balıkçılar için avlanma mesafesini yeniden 15 mile çıkardı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazzeli balıkçılar için avlanma mesafesinin 12 milden 15 mile çıkarıldığı belirtildi.

Filistinli balıkçıların avlanma mesafesinin artırılmasının Hamas ile İsrail arasında 6 aylık ateşkese varıldığı yönünde yerel basında çıkan haberlerin ardından gelmesi dikkati çekerken, İsrail ordusu ise bu kararın "Gazze'deki insani dramın daha da kötüye gitmesinin önüne geçmek için alındığını" ifade etti.

İsrail basınında dün çıkan bir haberde Birleşmiş Milletler ve Mısır'ın ara buluculuğunda Hamas ile İsrail arasında 6 aylık geçici ateşkese varıldığı, Tel Aviv yönetiminin ateşkes kapsamında Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini 15 mile çıkaracağı, tıbbi ve insani yardımların İsrail üzerinden Gazze'ye girişine izin verileceği aktarılmıştı.

Ancak Hamas bir açıklama yaparak söz konusu ateşkes haberini yalanlanmıştı.

Filistinli balıkçılar için avlanma mesafesi Gazze Şeridi'nin İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle geçen ay sonunda 6 mile kadar düşürülmüştü.

İsrail yönetimi, bölgedeki gerginliğin azalmasının ardından 9 Mayıs'ta avlanma mesafesini 12 mile çıkarmıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi geçimini balıkçılıkla sağlıyor.

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