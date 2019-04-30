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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.04.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

İsrail Gazze'de avlanma mesafesini düşürdü

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İsrail Gazze'de avlanma mesafesini düşürdü

Gazze Şeridi'nden dün akşam uzun menzilli bir roketin İsrail tarafına atılmasının ardından İsrail ordusu Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini 6 mile düşürme kararı aldı.

İsrail yönetimi abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki balıkçılar için avlanma mesafesini 6 mile düşürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, geçen ay Gazzeli balıkçılar için bazı bölgelerde 15 mile kadar çıkarılan avlanma mesafesinin yeniden 6 mile düşürüldüğü belirtildi.

Bu kararın dün gece Gazze'den uzun menzilli bir roketin İsrail tarafına atılması nedeniyle alındığı ifade edilirken, söz konusu roketin İslami Cihad Hareketi tarafından atıldığı iddia edildi.

Dün gece Gazze'nin kuzeyinden İsrail tarafına uzun menzilli bir roket atılmış, atılan roketin Akdeniz'in İsrail kıyalarında bir bölgeye düştüğü dile getirilmişti.

Filistinli balıkçılar için avlanma mesafesi geçen ay Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Gazze Limanı'na kadar olan alanda 6 mile, limandan kentin orta kısmına kadar olan bölgede 12 mile ve Refah kenti sahillerinde ise 15 mile kadar çıkarılmıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi geçimini balıkçılıkla sağlıyor.

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