'İsrail F-35'lerle saldırı düzenleyen ilk ülke oldu'
Reuters haber ajansı, İsrail'in F-35 savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenleyen ilk ülke olduğunu duyurdu. Habere göre, açıklama İsrail Hava Kuvvetleri tarafından yapıldı.
İsrail Hava Kuvvetleri'nin açıklamasında, "Bütün Orta Doğu'nun üzerinde F-35'lerle uçuyoruz ve hâlihazırda iki farklı cephede saldırı düzenledik" ifadesi yer aldı.
Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Amikam Norkin, basın mensuplarına ABD'li The Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen F-35'lerin Lübnan'ın başkenti Beyrut semalarında uçarken çekilen görüntülerini gösterdi. Norkin, görüntünün ne zaman çekildiğine ilişkin detay vermedi.
İsrail, ilk kez geçen yıl aralık ayında 9 adet F-35 teslim almıştı.
ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin geçen hafta Kudüs'e taşımasının ardından barışçıl gösteri düzenleyen Filistinli çok sayıda silahsız kişi, İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü.
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