İsrail F-35’i Suriye ve Irak’ta
İngiltere’nin Kıbrıs Rum kesimine konuşlandırdığı F-35 savaş uçaklarını Suriye ve Irak üzerinde kullanmaya başlamasının ardından, İsrail’in de Suriye üzerinde F-35 savaş uçaklarını kullanmaya başladığı ifade edildi.
İsrail’e ait F-35 uçaklarının da bölgedeki hava operasyonlarına katıldıklarını duyuran İngiltere Birleşik Dış Harekatlar Dairesi Başkanlığı “İsrail Hava Kuvvetlerine ait F-35 uçakları da Doğu Akdeniz, Suriye ve Irak hava sahası üzerinde bizimle birlikte devriye uçuşları gerçekleştirecek. Bu işbirliğinin devamlı ve uzun süreli olması planlanıyor” dendi. Geçtiğimiz günlerde Suriye’nin kuzey bölgeleri üzerinde İngiliz, İsrail ve ABD’ye ait F-35 uçakları ilk ortak uçuşu gerçekleştirmişti. ABD’de üretilen F-35 savaş uçaklarını ilk teslim alan ülke İsrail olmuştu. ABD, Rus S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslim edilmesi durumunda Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması konusunda ısrarcı.
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