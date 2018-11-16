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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.11.2018 - 16:37, Son Güncelleme:

İsrail 'erken seçim'e gidiyor' iddiası

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İsrail 'erken seçim'e gidiyor' iddiası

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde yaşanan çatlaklar nedeniyle ülkede erken seçim tartışmaları başladı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Avigdor Liberman'ın Savunma Bakanlığından istifasının ardından meclisteki sandalye sayısı kritik seviyeye düşen koalisyonun diğer ortaklarından Yahudi Evi Partisi lideri Naftali Bennett ile Başbakan Netanyahu arasında bugün yapılan görüşmenin anlaşmazlıkla sonuçlandığı ve erken seçim kararı alındığı ileri sürüldü.

Netanyahu hükümetinde Eğitim Bakanı olarak görev yapan Bennett'e yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, en kısa zamanda genel seçimlere gidilmesinin kararlaştırıldığı iddia edildi.

İsmi açıklanmayan yetkili, görüşmede yeni savunma bakanının kim olacağı konusunun gündeme gelip gelmediğine değinmedi.

Liberman'ın istifasının ardından Yahudi Evi Partisi'nden Savunma Bakanlığına liderleri Bennett'in getirilmesi, aksi halde koalisyondan çekilecekleri yönünde mesajlar gelmişti.

Netanyahu'nun partisi erken seçim iddiasını yalanladı.

İsrail erken seçime gidiyor iddiası

İsrail basını iki liderin görüşmesinden "erken seçim kararı" çıktığını öne sürerken, Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan açıklamada bu iddia yalanlandı.

Öte yandan Başbakan Netanyahu'nun pazar günü yapılacak haftalık kabine toplantısında koalisyon ortaklarını erken seçime gidilmemesi için ikna etmeye çalışacağı aktarıldı.

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gerginliğin ardından İsrail ile Filistinli gruplar arasında sağlanan ateşkesi eleştirerek, çarşamba günü görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Mecliste 5 sandalyeye sahip İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman'ın istifasının ardından bir diğer koalisyon ortağı Yahudi Evi Partisi milletvekillerinden Shuli Moale, "Savunma Bakanlığını Naftali Bennett ve partisi Yahudi Evi'ne vermenin zamanı geldi. Eğer Bennett bu göreve getirilmezse partimiz koalisyon hükümetinin parçası olmaya devam etmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu liderliğindeki 6 partili koalisyon hükümeti 120 sandalyeli İsrail meclisinde 66 milletvekiliyle temsil ediliyordu. Liberman'ın istifası ile koalisyon hükümetinin sandalye sayısı güvenoyu için gereken kritik sayı 61'e düşmüştü.

Bennett'in partisinin de koalisyondan çekilmesi halinde güvenoyu için gerekli sandalye sayısının altına düşülecek.

İsrail'de normal koşullarda milletvekili seçimlerinin Kasım 2019'da yapılması planlanıyor.

 

 

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