İsrail duyurdu! "İran saldırırsa Tahran'ı vururuz"
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail İran'ın saldırması durumunda buna saldırıyla karşılık vererek Tahran'ı hedef alacağını söyledi.
İsrail Savunma Bakanı Lieberman, Suudi Arabistan merkezli Elaph sitesine açıklamalarda bulundu. Lieberman, İsrail’in savaş istemediğini ancak İran’ın Tel Aviv’e saldırı girişiminde bulunması halinde buna karşılık vereceklerini ve Tahran’ı vuracaklarını söyledi.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise bugün dünyadaki bütün Müslüman uluslara ABD'ye ve 'düşmanlara' karşı durma çağrısında bulunmuştu. Hamaney, İran'ın ABD'nin 'sataşma girişimlerine' karşı dik duracağını ifade etti.
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