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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
21.11.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin hükümeti kurma görevini Meclis'e verdi

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İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin hükümeti kurma görevini Meclis'e verdi

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın koalisyonu kuracak çoğunluğun desteğini alamaması üzerine yasalar gereği hükümeti kurma görevini Meclis'e verdi.

Rivlin, Mavi-Beyaz lideri Gantz'a hükümeti kurması için tanınan sürenin dolduğunu gösteren resmi yazıyı Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein'e teslim etti.
Bu yazıyla birlikte İsrail tarihinde ilk kez yasalar gereği hükümeti kurma görevi Meclis'e verilmiş oldu.

Rivlin'den milletvekillerine "3. kez erken seçime gidilmesine engel olun" çağrısı

Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleşen görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Rivlin, milletvekillerine "siyasi görüşlerini bir kenara bırakarak ülkenin bir yıl içinde 3. kez erken seçime gitmesine engel olmaları ve tanınan 21 günlük süre içinde koalisyon hükümetini kurmaları" çağrısı yaptı.
İsrail'in kurulduğu 1948'den bu yana hükümeti kurma görevinin daha önce Meclis'e verilmek zorunda kalınmadığını anımsatan Rivlin, "İçinde bulunduğumuz dönem, İsrail tarihinde daha önce benzeri görülmemiş karanlık bir zamandır." ifadesini kullandı.

Edelstein ise koalisyon krizinin çözümü için elinden gelen tüm çabayı göstereceği sözünü verdi.

Meclis'e tanınan 3 haftalık sürede de koalisyon hükümeti kurulamazsa, İsrail'deki seçmenler bir yıl içinde 3. kez erken seçim için sandık başına gidecek.
Cumhurbaşkanı Rivlin, 17 Eylül'deki seçimde hiç bir partinin tek başına iktidara gelmek için gerekli milletvekiline ulaşamaması üzerine, koalisyon hükümetini kurma görevini ilk olarak sağ partilerin desteğini alan Netanyahu'ya vermiş ancak İsrail Başbakanı yeterli çoğunluk olan 61 milletvekilinin desteğini alamadığı için görevi iade etmişti.

Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından Rivlin, 23 Ekim'de koalisyonu kurma görevini Gantz'a vermişti.
Mavi-Beyaz lideri de Netanyahu gibi hükümeti kurmada başarısız olması üzerine dün akşam görevi Rivlin'e geri vermişti.
İsrail'de koalisyon kurmak ve güvenoyu alabilmek için Meclis salt çoğunluğunun, yani 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.



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