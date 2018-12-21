İsrail, Batı Şeria'da bir Filistinli'yi şehit etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİsrail, Batı Şeria'da bir Filistinli'yi şehit etti
GeriDünya İsrail, Batı Şeria'da bir Filistinli'yi şehit etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
21.12.2018 - 07:12, Son Güncelleme:

İsrail, Batı Şeria'da bir Filistinli'yi şehit etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsrail, Batı Şeria'da bir Filistinli'yi şehit etti

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezi Ramallah'a bağlı El-Bire bölgesi yakınında İsrail askerlerinin ateş açtığı araçta bulunan bir Filistinli'nin şehit olduğunu duyurdu.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezi Ramallah'a bağlı El-Bire bölgesi yakınında açtıkları ateş sonucu aracında bulunan bir Filistinli'yi şehit etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire bölgesinin kuzey girişinde, İsrail askerlerince aracına ateş açılan bir Filistinli'nin şehit olduğu belirtildi.

Saldırının nedenine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, şehit edilen Filistinli'nin kimliğinin henüz belirlenmediği duyuruldu.

Öte yandan, İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail askerlerinin, kontrol noktasında şüphelendikleri bir Filistinli'yi gözaltına almaya çalıştıkları, ardından açtıkları ateşle vücudunun üst kısmından vurdukları bu kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

İsrail ordusundan akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada ise Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında bir durakta bekleyen Yahudi yerleşimcilere silahlı Filistinliler tarafından ateş açıldığı iddia edilmiş ve bölgede zanlıları arama çalışmalarının başlatıldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, Yahudi yerleşimcilere yakın bölgedeki Ayn Yabrud beldesinden ateş açıldığı, İsrail askerlerinin de karşılık verdiği ve daha sonra bazı yolların trafiğe kapatıldığı ifade edilmişti.

BATI ŞERİA'DA GERGİNLİK TIRMANIYOR

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da son günlerde gerginlik giderek tırmanıyor. Gerginliğin artmasına bazı olaylar yol açtı. İlk olarak 9 Aralık Pazar günü Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra isimli Yahudi yerleşim birimi yakınında bir durakta bekleyen İsraillilerin üzerine ateş açılması sonucu biri ağır 6 İsrailli yaralanmıştı.

Bu saldırının ardından İsrail güçleri başta Ramallah kenti olmak üzere Batı Şeria'nın bazı bölgelerine yaptıkları baskınları artırdı. Ramallah'taki Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın genel merkezi de İsrail'in baskınına uğramıştı.

Batı Şeria'da yükselen gerilime katkıda bulunan Yahudi yerleşimciler, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın öldürülmesi çağrısı yapmıştı.

Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında 9 Aralık'ta düzenlenen saldırının sorumlusu olduğu iddia edilen Salih Ömer Salih el-Bergusi (29) adlı Filistinli, 12 Aralık Çarşamba akşamı Ramallah yakınındaki Serda beldesinde bir eve düzenlenen baskında öldürülmüştü.

Yine çarşamba günü akşam saatlerinde Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Asker isimli mülteci kampında çıkan çatışmada 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesinde 2 İsrailli'nin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumlusu Eşref Nualve'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

13 Aralık'ta ise sabah erken saatlerde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinli, 2 İsrail polisini bıçakla yaralamasının ardından İsrail güçleri tarafından vurularak şehit edilmişti.

Perşembe günü yine Ofra yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınında Filistinli olduğu iddia edilen bir kişi durakta bekleyenlerin üzerine ateş açmış, saldırıda 2 İsrail askeri ölmüş, biri asker 2 İsrailli ağır yaralanmıştı. Bu saldırının ardından Ramallah kentinin giriş ve çıkışlarını kapatan İsrail güçleri, birçok eve de baskın düzenlemişti.

İsrail güçleri, girişlerini kapattıkları Ramallah kentinin El-Bire bölgesinde aynı akşam araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 60 yaşındaki bir Filistinli'yi vurarak şehit etmişti.

Bölgedeki gerginliği giderek artırması beklenen adım ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan gelmişti. Netanyahu, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve bölgedeki asker sayısının artırılması yönünde talimatlar vermişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Suriye'den çekilmesi ile ilgili açıklama

Peskov'dan çok tartışılacak açıklama: Türkiye'nin ikna olmasını bekliyoruz

Katalonya'da İspanya karşıtı gösteriler

El sıkışmak vatandaşlık şartı oldu