İsrail Başkonsolosu Levi-Sfari: Türk halkının yardımseverliğini asla unutmayacağız
İSRAİL devletinin kuruluşunun 70’nci yıldönümü nedeniyle önceki akşam İstanbul’da resepsiyon düzenlendi.
Resepsiyonda konuşan İsrail’in İstanbul Başkonsolosu Yosef Levi-Sfari, şunları söyledi:
ANLAŞMAZLIKLAR YAŞANSA DA
“Osmanlı İmparatorluğu, 15’nci yüzyılın sonunda İspanya ve Portekiz’den kovulmuş olan Yahudilere ellerini dostluk içerisinde uzatmış ve Yahudileri imparatorluk toprakları içerisinde yaşamaya davet etmiştir. Bazı diplomatları, 2’nci Dünya Savaşı’nın karanlık günlerinde Yahudileri Nazi zulmünden kurtarmak için çabalayan Türkiye Cumhuriyeti de aynı şekilde davranmıştır. Türkiye Cumhuriyeti İsrail Devleti’ni tanıyan ilk ülkelerden biri olurken, Müslüman ülkeler arasında İsrail’i tanıyan ve diplomatik ilişkiler kuran ilk ülkeler arasındadır. Bu yüzden iki ülke arasında dönemsel anlaşmazlıklar yaşansa da, Türk ve İsrail halklarının arasındaki ilişkilerin, uzun süreli ve sağlam temelleri olan ve eminiz ki, ileride daha da gelişecek ilişkiler olduğuna yürekten inanıyoruz.” Resepsiyonda, Türk kökenli İsrailli pop yıldızı Sapir Saban da bir konser verdi.
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