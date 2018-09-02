İsrail basınında çok tartışılacak iddia... ABD'nin yaptığı teklifi açıkladı
İsrail basınında yer alan ve çok tartışılacak bir iddiaya göre ABD'li yetkililer Filisitin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, Ürdün ve Filistin'in konfederasyon olmasını teklif etti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakere ekibinin kendisine Ürdün ile Filistin’in konfederasyon olmasını temel alan bir barış planı teklifinde bulunduğunu açıkladı.
Ramallah’ta ‘Peace Now’ isimli sivil toplum örgütüyle görüşmesinden sonra konuşan Abbas, bu planı İsrail’in de konfederasyonun bir parçası olması şartıyla kabul edeceğini ifade etti.
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