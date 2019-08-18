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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.08.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinliler son yolculuğuna uğurlandı

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İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinliler son yolculuğuna uğurlandı

Gazze Şeridi'nde sınır tellerine yakın bir bölgede İsrail askerlerince öldürülen 3 Filistinli gencin cenazeleri toprağa verildi.

Gazze Şeridi'nde sınır tellerine yakın bir bölgede İsrail askerlerince öldürülen Muhmut el-Velayide (24), Muhammed el-Teramisi (26) ve Muhammed Ebu Namus'un (27) naaşı Gazze sokaklarında omuzlarda taşındı.

Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından hayatını kaybedenlerin cenaze namazı evlerine yakın yerlerdeki camilerde kılındı.

İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinliler son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazının ardından Beyt Lahya'daki El-Kassam Camisi'ne getirilen cansız bedenler beldenin kabristanında defnedildi.

Öte yandan Hamas Hareketi tarafından olaya ilişkin yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı orantısız güç kullandığı ve suç işlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinliler son yolculuğuna uğurlandı

Hamas tarafından uluslararası toplumun yaşananlara sessiz kalması da eleştirildi.

İsrail ordusu dün silahlı Filistinlilerin Gazze ve İsrail arasındaki tellere yaklaşması nedeniyle ateş açıldığını iddia etmişti.

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