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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
21.07.2018 - 20:13, Son Güncelleme:

İsrail askerleri şehit etmişti: Dikkat çeken detay

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İsrail askerleri şehit etmişti: Dikkat çeken detay

İsrail askerleri tarafından Gazze sınırındaki gösterilerde vurularak şehit olan ve naaşı Türk bayrağına sarılarak son yolcuğuna uğurlanan 27 yaşındaki Muhammed Şerif Bedvan'ın akrabaları AA'ya konuştu.

Bedvan, Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere katılmak üzere evden her çıkışında ailesi, akrabaları ve arkadaşlarına şehit olduğu takdirde naaşının Türk bayrağına sarılmasını vasiyet ediyordu.

Şehidin amcasının oğlu İyhab Bedvan AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Muhammed her zaman şehit olduğu takdirde üzerine Türk bayrağı örtülmesini isterdi." dedi.

İyhab Bedvan, şehidin Türkiye'yi çok sevdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişiliğine hayran olduğunu belirterek, "Bana her zaman 'Keşke
Türkiye'ye gidip Erdoğan'ı yüz yüze görebilsem' derdi." diye konuştu. Bedvan'ın başlangıcından beri gösterilere gittiğini ve her gidişinde Türk bayrağı açtığını belirten İyhab Bedvan, "Bir defasında ona neden sürekli Türk bayrağı taşıyorsun dediğimde bana 'Türkiye'yi ve cumhurbaşkanını çok seviyorum. Erdoğan adil biri, kutsallarımızı ve İslam'ı savunan tek kişi' diye cevap vermişti." ifadelerini kullandı.

İyhab Bedvan, şehidin sürekli olarak kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin davasının ve Filistinlilerin savunucusu olduğunu söylediğini belirtti.
Gazze sınırındaki gösteriler sırasında Filistinliler zaman zaman Türk bayrağı veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerini taşıyor.

TÜRK BAYRAĞINI ELİNDEN DÜŞÜRMEMİŞTİ

Daha önce Gazze sınırındaki gösteriler sırasında Türk bayrağı açtıktan sonra İsrail askerlerince vurularak yaralanan Filistinli genç Emin Selim, yaralanmasına rağmen Türk bayrağını elinden düşürmemiş ve Türkiye'nin Filistin'e desteğine bir teşekkür nişanesi olarak Türk bayrağı taşıdığını dile getirmişti.

İsrail, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek dün öğleden sonra Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuş, saldırılarda Muhammed Şerif Bedvan (27), Muhammed Ebu Ferhane (31), Şaban Ebu Hatır (26) ve Mahmud Kışta (23) şehit olmuştu.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'tan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu.

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