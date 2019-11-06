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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
06.11.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

İsrail askeri Filistinli babaya çocuğunun önünde silah doğrulttu

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail askerinin Filistinli bir babaya 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde silah doğrulttuğunu gösteren görüntü tepkilere neden oldu.

Bir İsrail sınır polisinin Filistinli genci sırtı dönükken sebepsiz yere plastik mermiyle vurduğunun görüldüğü görüntüye ilişkin tartışmalar devam ederken, sosyal medyada yayınlanan yeni bir görüntü İsrail güçlerinin Filistinlilere karşı tavrını bir kez daha gözler önüne serdi.

El Halil'de dün kaydedildiği belirtilen görüntüde, İsrail askerinin Filistinli bir babayla yanında 5 yaşındaki oğlu olduğu halde tartıştığı görülüyor.

"TAŞ MI ATTI? O DAHA 5 YAŞINDA"

Kimliği açıklanmayan Filistinli babanın İsrail askerine, "Taş mı attı? O daha 5 yaşında." dediği, askerin de "Evet taş attı, tüm arkadaşlarınız taş atıyor. Yaşı umurumda değil." diye cevap verdiği duyuluyor.

Tartışma sürerken olay yerine gelen bir başka İsrail askeri, Filistinli adamı çocuğunun gözü önünde tartaklayarak darp ediyor ve oradan uzaklaşmasını istiyor.

Gerginliğin artması üzerine İsrail askerlerinden biri 5 yaşındaki çocuğun gözü önünde silahını Filistinli babaya doğrultuyor.

Görüntü, Filistinli babanın oğlunu da alarak bölgeden uzaklaşmasıyla sona eriyor.

Görüntünün basına ve sosyal medyaya düşmesinin ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada olayın araştırıldığı belirtildi.

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