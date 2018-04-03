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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
03.04.2018 - 15:44, Son Güncelleme:

İsrail, Afrikalı göçmenlerin sınır dışı edilmesini iptal etti

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İsrail, Afrikalı göçmenlerin sınır dışı edilmesini iptal etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile yapılan ülkedeki Afrikalı göçmenlerden 16 bin 250'sinin sınır dışı edilerek Batılı ülkelere gönderilmesine ilişkin anlaşmanın iptal edildiğini duyurdu.

Netanyahu, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki Afrikalı göçmenlerden 16 bin 250'sinin sınır dışı edilerek Batılı ülkelere gönderilmesine ilişkin BMMYK ile varılan anlaşmanın iptal edildiğini belirterek, kararın İçişleri Bakanı Aryeh Deri ve sığınma talebinde bulunan Afrikalı göçmenlerin büyük bir kısmının yaşadığı Tel Aviv Güney Bölgesi sorumlusu ile yapılan toplantı sonucu alındığını ifade etti.

İlgili tarafları dinlediğini kaydeden Netanyahu, anlaşmanın olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirdikten sonra bu kararı aldığını aktardı.
Netanyahu, sığınma talebinde bulunanlarla ilgili yeni çözümler aranmaya devam edeceğinin altını çizdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı yazılı açıklamada, BM ile varılan anlaşma kapsamında ülkedeki Afrikalı göçmenlerin 16 bin 250'sinin sınır dışı edilerek Batılı ülkelere gönderileceğini duyurmuştu.

NETANYAHU: TERÖR SALDIRISINDAN DAHA KÖTÜ

Netanyahu geçen ay yaptığı bir açıklamada, Afrikalı göçmenlerin İsrail'e gelmesini "şiddetli terör saldırılarından çok daha kötü bir olay" şeklinde tanımlamıştı.
İsrail meclisi (Knesset), Aralık 2017'de yasa dışı sığınmacıların ülkeden zorla çıkarılmasına izin veren yasayı geçirmişti. Buna göre sınır dışı edilmeye "razı" olmayan göçmenlerin hapse atılması öngörülüyordu ancak bu uygulama İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından durduruldu.

İsrail'de tamamına yakını Eritre ile Sudan'daki savaş ve katliamlardan kaçan yaklaşık 40 bin Afrikalı göçmen bulunuyor. Afrikalı göçmenlerin büyük çoğunluğu Hristiyan, bir kısmı da Müslümanlardan oluşuyor. İsrail hükümeti bunlara mülteci statüsü vermeyi reddediyor.

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