İsrail AA ofisinin de bulunduğu binayı vurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi.



Gazze'deki AA muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre, İsrail güçleri tarafından Gazze'deki AA ofisinin bulunduğu binaya önce uyarı atışı yapıldı.

AA çalışanları, uyarı atışının hemen ardından yanlarına alabildikleri birkaç eşya ile birlikte binayı boşalttı. Kısa bir süre sonra İsrail savaş uçaklarının en az 5 roketle düzenlediği hava saldırısı sonucu bina tamamen yıkıldı.

Anadolu Ajansı çalışanlarının durumunun iyi olduğu bildirilirken, saldırıda herhangi bir can kaybı olup olmadığına dair henüz kesin bilgiye ise ulaşılamadı.

14 AYLIK BİR BEBEK ŞEHİT

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda Saba Mahmud Ebu Arar adlı 14 aylık bir bebeğin şehit olduğu belirtildi.

Bebeğin hamile olan annesi ile bir kardeşinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin yaralandığı ifade edildi. Ebu Arar ile birlikte İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 2'ye, yaralananların sayısı da 12'ye yükseldi. İsrail ordusu ise bugünkü hava saldırılarında Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 70'e yakın hedefin vurulduğunu açıkladı.

Gazze'den İsrail tarafına atılan roketlerin sayısının 200'ü aştığı, bu roketlerin büyük bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, İsrail kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde yarın bir araya gelecek.

SINIR KAPILARINI KAPATTI

İsrail yönetimi, atılan roketleri gerekçe göstererek, Gazze'ye ticari ürün girişinin sağlandığı Kerm Ebu Salim ile yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapattı.



Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, kapatılan Beyt Hanun ve Kerm Ebu Salim sınır kapılarının ne zaman açılacağına dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail yönetiminin ayrıca Gazze'deki balıkçılara avlanma yasağı getirilmesine karar verdiği kaydedildi.

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, "balıkçıların Gazze sahili açıklarında avlanmasının yasaklandığı" bilgisini kendilerine ilettiğini söyledi.

KUDÜS SERİYYELERİNDEN TEHDİT

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, bir video yayımlayarak İsrail'e yönelik saldırılarını artırma tehdidinde bulundu.

Kudüs Seriyyelerinin internet sitesinde yer alan videoda seriyyeye bağlı milisler füze rampalarına roket yüklerken görünüyor. Sonrasında Negev'de

İsrail'e ait Dimona Nükleer Tesisleri, Aşdod Limanı, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ve Hayfa'daki Petrol Rafinerisi'nin görüntüleri geliyor ve video "Ateş çemberi genişliyor" yazısıyla son buluyor.İsrail ordusu bu sabah atılan roketlere karşılık olarak Gazze'nin kuzeyinde iki ayrı noktaya hava saldırısı düzenlemiş, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bazı noktaları tank atışlarıyla vurmuştu.

FİLİSTİN HÜKÜMETİNDEN ÇAĞRI

Filistin hükümeti, Birleşmiş Milletlere (BM) İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı.



Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in cuma akşamından bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılar kınandı.

BM'ye "sorumluluk üstlenmesi ve bu saldırıları durdurmak için harekete geçmesi, Filistin halkına uluslararası koruma sağlaması" çağrısında bulunulan açıklamada, "Saldırılar yeniden imar çabalarını ve Gazze Şeridi’ndeki kalkınma projelerinin başlatılmasını engellemeyi amaçlıyor." ifadeleri kullanıldı.

FİLİSTİN HÜKÜMETİ: "AA ofisinin hedef alınması, tanıkların uzaklaştırılması girişimidir ve İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamlarına hazırlıktır."

FETİH HAREKETİNDEN ÇAĞRI

Fetih Hareketi de uluslararası toplumu "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya" çağırdı.

Fetih Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgedeki askeri gerilimin yükselmesi ve işgal güçlerinin sivil Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarından İsrail hükümeti sorumludur." ifadesine yer verildi.

Bu suçların cezasız kalmayacağı ve hukuki takibin yapılacağı belirtilen açıklamada, uluslararası toplum, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının önüne geçmeye çağrıldı.

GAZZE'DE GERGİNLİK TIRMANIYOR

Gazze Şeridi'nden dün açıldığı söylenen keskin nişancı ateşi sonucu sınırda 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli şehit olmuş, 2 Filistinli yaralanmıştı.

Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.

Artan gerginlik nedeniyle İsrail ordusu, bu sabah İsrail'in Gazze sınırına yakın bölgelerdeki bazı yolları trafiğe kapatmış, sahillere girişler yasaklanmıştı.

Sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket İsrail tarafında atılmış, buna karşı İsrail Gazze'de iki noktaya hava saldırısı düzenlerken, orduya ait tanklar da Gazze'deki bazı hedefleri vurmuştu.

Sabahki saldırılarda bir Filistinli şehit olmuş, 7 Filistinli yaralanmıştı. İsrail ordusu, atılan roketleri gerekçe göstererek öğleden sonra da Gazze Şeridi'ne yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlamıştı. Öte yandan, Gazze'den atılan bir roketin İsrail'in güneyindeki Kiryat Gat kentine düştüğü, 50 yaşlarında bir kadının vücuduna şarapnel parçası isabet etmesi nedeniyle ağır yaralandığı kaydedilmişti.