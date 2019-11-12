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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
12.11.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

İspanyol ve Fransız polisinden eylemci Katalanlara ortak operasyon

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İspanyol ve Fransız polisinden eylemci Katalanlara ortak operasyon

İspanyol ve Fransız polisi, iki ülke sınırındaki AP-7 otoyolunu kesen ayrılıkçı radikal Katalan gruba ortak müdahalede bulundu.

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  • İspanyol ve Fransız polisinden eylemci Katalanlara ortak operasyon
  • İspanyol ve Fransız polisinden eylemci Katalanlara ortak operasyon
  • İspanyol ve Fransız polisinden eylemci Katalanlara ortak operasyon
  • İspanyol ve Fransız polisinden eylemci Katalanlara ortak operasyon
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Otoyolda trafiği tamamen kapatan ve burada kamp kurarak sabahlayan yaklaşık 2 bin kadar eylemciyi dağıtmak için ilk müdahale Fransız polisinden geldi.

Sınırın Fransa tarafındaki göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale eden ve oturma eylemi yapanları tek tek kaldırarak dağıtmaya çalışan Fransız polisinin bazı eylemcileri gözaltına aldığı bildirildi.

Sınırın İspanya tarafında bekleyen İspanya ulusal polisi, jandarma ve Katalonya yerel polisinden acil müdahale ekipleri ise sözlü uyarılarda bulundukları göstericileri dağılmaları için ikna etmeye çalışıyor.

Çok sayıda güvenlik görevlisinin bulunduğu otoyol üzerindeki eylem devam ediyor.

"Demokratik Tsunami" adını kullanan bağımsızlık yanlısı grubun pazartesi sabahı sosyal medya aracılığıyla yaptığı çağrıdan sonra İspanya tarafındaki La Jonquera sınırında toplanan kalabalık, Fransa bağlantısının olduğu otoyolu kesmişti.

Ellerinde bağımsız Katalonya bayrakları taşıyan ve eylemlerini "barışçıl sivil itaatsizlik" olarak tanımlayan grup, 3 gün boyunca yol kesme eylemi yapacaklarını açıklamıştı.

Ayrılıkçı Katalan grup, otoyol üzerinde kamp kurup, Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerinin uluslararası alanda gündeme gelmesini sağlamak istiyor.

Eylemden etkilenen yüzlerce tır, otoyolda uzun kuyruklar oluşturuyor. Nakliye firmalarının bağlı olduğu dernekler polise bir an önce otoyolu açması çağrısında bulunuyor.

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