İspanyol siyasetçi, marketten krem çaldığı ortaya çıkınca istifa etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİspanyol siyasetçi, marketten krem çaldığı ortaya çıkınca istifa etti
GeriDünya İspanyol siyasetçi, marketten krem çaldığı ortaya çıkınca istifa etti
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
25.04.2018 - 17:58, Son Güncelleme:

İspanyol siyasetçi, marketten krem çaldığı ortaya çıkınca istifa etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İspanyol siyasetçi, marketten krem çaldığı ortaya çıkınca istifa etti

Madrid Bölgesel Hükümeti Başkanı Cristina Cifuentes (54), 2011 yılında bir marketten krem çaldığına dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından istifa etti. Cifuentes'in yüksek lisans diplomasının da sahte olduğu iddia ediliyordu.

Madrid Bölgesel Hükümeti Başkanı Cristina Cifuentes, hakkında çıkan ‘hırsızlık’ ve ‘belgede sahtecilik’ gibi iddialar nedeniyle istifa etti. Hakkında önce yüksek lisans diplomasının sahte olduğu yönünde iddialar öne sürülen Cifuentes, ardından 2011 yılında bir marketten krem çaldığı videoyla gündeme geldi.

Cristina Cifuentes, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’un genel başkanlığını yaptığı Halk Partisi’nin üst düzey isimlerindendi. Madrid’deki Kral Juan Carlos Üniversitesi (URJC) hukuk fakültesinden aldığı 2011-12 tarihli diplomasının sahte olduğu iddiaları üzerine istifa baskılarına maruz kalan Cifuentes, iş arkadaşlarının ve ailesinin daha fazla huzursuz olmaması için istifa ettiğini açıkladı. Cifuentes’in üniversitedeki derslere katılmadan ve sınavlara da girmeden diploma aldığı öne sürülüyor.

'HATAYDI'

Diploma tartışmaları haftalardır sürerken, İspanyol haber sitesi OKdiario’da bugün yayınlanan bir videonun istifa kararını getirdiği konuşuluyor. 2011 tarihli videoda Cifuentes, bir markette iki tüp krem çaldığı iddiasıyla güvenlik görevlisi tarafından aranırken görülüyor. Görüntülerin gerçek olduğunu kabul eden Cifuentes, ‘istemeyerek’ 40 Euro değerinde ürün almış olduğunu ve daha sonra ödeme yaptığını kabul etti. Cifuentes olayla ilgili olarak, "Hataydı" yorumunu yaptı.

Bir linç kampanyasının kurbanı olduğunu söyleyen Cifuentes şöyle konuştu: “Bu siyasi olmayı aşan, kişisel olan bir taciz ve imha kampanyası. Bazı kırmızı çizgiler aşıldı. Hayatım boyunca yaptığım tüm eylemler sorgulanıyor.”

3 yıldır görevden olan Cifuentes, Halk Partisi hakkında çıkan birkaç yolsuzluk skandalının ardından bu görevin başına getirilmişti. Yerel seçimlere 1 yıl kala görevinden istifa eden Madrid Bölgesel Hükümeti Başkanı, yerine kimin geleceğini ise açıklamadı.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, “Yapması gereken şeyi yaptı. Durumlar, istifasını zorunlu hale getirmişti” dedi. Solcu Podemos Partisi’nden yapılan açıklamada, Cifuentes’in istifasının ‘utanç dolu bir aydan’ sonra geldiği belirtilirken, liberal Ciudadanos Partisi ise “Memnunuz, Madrid değişimi hak ediyor” ifadelerine yer verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Eğitime kadın eli değiyor, o zihniyet değişiyor…

İspanyol siyasetçi, marketten krem çaldığı ortaya çıkınca istifa etti

Gazeteci cinayeti: Danimarkalı mucit ömür boyu hapse mahkûm oldu

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?