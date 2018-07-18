İspanya'nın yeni nesil denizaltısı rıhtıma sığmadı
İspanyol Donanması'nın yaptığı yeni kuşak denizaltıların göreve başlaması, konuşlanacakları rıhtımların dar gelmesi nedeniyle ertelendi.
İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, S-80 tipi denizaltılarda daha önce de tasarımındaki bir hata nedeniyle su üstünde yüzmesinde sorunlar yaşanmış, sorunun giderilmesi için büyük bir masraf edilmişti.
İspanyol El Pais gazetesi, değişikliklerin ardından denizaltının Cartegena'daki rıhtıma sığmadığını yazdı. Gazete, denizaltıların maliyetinin hatalar nedeniyle iki katına çıktığını belirtti.
Şu anda her bir S-80 tipi denizaltının maliyetinin 1 milyar euroya yakın olacağının tahmin edildiği vurgulandı.
Denizaltının tasarımındaki sorunlar 2013'te başlamıştı. O dönem, denizaltının gerekenden 100 ton daha ağır olduğu fark edildi.
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